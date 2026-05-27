Assalto esplosivo al bancomat scuote Andretta nella notte

Nella notte, un’esplosione ha colpito un bancomat nel borgo di Andretta, scuotendo le case circostanti. L’esplosivo ha danneggiato l’area immediatamente circostante, causando danni alla struttura dell’apparecchio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili.

La quiete notturna di Andretta è stata violentemente interrotta da un'esplosione che ha fatto tremare le abitazioni del borgo altirpino. Erano circa le 3.30 quando un gruppo di sconosciuti ha messo a segno un attacco allo sportello automatico del Banco BdN, istituto facente parte del Gruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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