VIDEO A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi proteste e sequestri

Nella giornata di oggi, un'operazione dei carabinieri ha coinvolto il campo nomadi di via del Macello, situato nel quartiere Poggioreale di Napoli. Durante il blitz sono stati effettuati sequestri e controlli, mentre alcune persone hanno protestato nelle vicinanze. L'intervento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto diverse forze dell'ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Sequestrate auto senza assicurazione, messi al sicuro due cani in stato di abbandono, arrestata anche una persona e altre tre sono state denunciate. Le proteste non sono mancate. I 21 mezzi sequestrati erano senza assicurazione, abbandonati o addirittura cancellati dal Pra ma ancora in circolazione. Furgoni, station wagon o utilitarie prelevati e portati via mentre uno dei conducenti dalla squadra di carri attrezzi è stato colpito alla testa con una chiave inglese solo per aver agganciato uno di quei veicoli al verricello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestri Articoli correlati Leggi anche: Poggioreale: blitz dei Carabinieri nel campo di via del Macello Leggi anche: Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce Contenuti utili per approfondire Poggioreale blitz Temi più discussi: Nuovo blitz dei carabinieri nei campi rom a Napoli: si riparte da Poggioreale; Referendum Giustizia, affluenza delle ore 12 al 10,97% in Campania; Blitz dei Carabinieri a Poggioreale: sequestrato carico di droga. A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestriBlitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Sequestrate auto senza assicurazione, messi al sicuro due cani in stato di abbandono, arrestata anche un ... ansa.it Blitz dei Carabinieri a Poggioreale: sequestrato carico di drogaNapoli – Controlli a tappeto dei Carabinieri nella zona orientale della città, con un’operazione ad alto tasso di repressione che ha messo in luce un fitto ... cronachedellacampania.it Il Meridiano News. . #Blitz a #Poggioreale nel campo nomadi di via del Macello: 21 veicoli sequestrati, un arresto, due cani salvati e tensioni durante i controlli | https://shorturl.at/kFKZI - facebook.com facebook Controlli intensivi dei Carabinieri a Napoli, rivelato un ampio giro di illegalità nella zona orientale della città. #arrestocarabinieri #controlliambientali #furtoenergiaelettrica #napoli #poggioreale #sicurezzapubblica #spacciodidroga #cronacanapoli #… x.com