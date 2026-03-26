Nella giornata di oggi, i Carabinieri della compagnia Poggioreale hanno condotto un’operazione nel campo nomadi di via del Macello a Napoli. Durante il blitz sono state sequestrate 21 auto, è stato arrestato un individuo e altre persone sono state denunciate. L’intervento ha evidenziato situazioni di degrado, illegalità e tensioni presenti nel campo.

Un’operazione complessa, tra degrado, illegalità diffusa e tensioni. I Carabinieri della compagnia Poggioreale hanno effettuato un blitz nel campo nomadi di via del Macello, a Napoli, portando alla luce una lunga serie di reati e criticità. L’intervento si è svolto in un contesto segnato da rifiuti ammassati e fumi tossici, sotto i piloni della strada che collega Napoli ai comuni vesuviani. Un’area già nota per le difficili condizioni ambientali e sociali. Durante le operazioni, i militari hanno operato anche con mascherine protettive, a causa dell’aria resa irrespirabile dai roghi. Momenti di tensione durante i controlli. Un uomo ha aggredito un operatore dei carri attrezzi colpendolo alla testa con una chiave inglese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce

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