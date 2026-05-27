Aspettando Vasco conclusa la nuova rotatoria da 350mila euro in vista del concerto

Notizia in breve

È stata completata la nuova rotatoria di via Canapa, realizzata con un investimento di 350mila euro. I lavori, che stanno per concludersi, erano finalizzati a migliorare la viabilità in vista dei concerti di Vasco Rossi previsti per il 5 e 6 del mese. La rotatoria rappresenta una delle infrastrutture più importanti per la mobilità cittadina, e i lavori sono stati portati a termine secondo i tempi stabiliti.