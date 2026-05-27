Aspettando Vasco conclusa la nuova rotatoria da 350mila euro in vista del concerto
È stata completata la nuova rotatoria di via Canapa, realizzata con un investimento di 350mila euro. I lavori, che stanno per concludersi, erano finalizzati a migliorare la viabilità in vista dei concerti di Vasco Rossi previsti per il 5 e 6 del mese. La rotatoria rappresenta una delle infrastrutture più importanti per la mobilità cittadina, e i lavori sono stati portati a termine secondo i tempi stabiliti.
Procedono secondo programma e sono in fase di conclusione gli interventi per la realizzazione della nuova rotatoria di via Canapa, tra le infrastrutture più strategiche per la mobilità cittadina, in vista del grande evento che attende Ferrara quest’anno: i due concerti di Vasco Rossi del 5 e 6. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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