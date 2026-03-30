A Savignone è stata inaugurata la nuova foresteria dell'ex colonia di Renesso, un intervento iniziato quasi tre anni fa e completato con un investimento di circa 350 mila euro. La struttura, situata nell'area dell'ex colonia, è stata riqualificata per essere destinata a nuove funzioni. La cerimonia di inaugurazione si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti locali e tecnici incaricati dei lavori.

A Savignone, il sindaco Bigotti: "Il nostro sogno è riqualificare anche la storica colonia, destinandola a residenza per anziani autosufficienti in regime di cohousing" A Savignone è stata inaugurata la nuova foresteria dell'ex colonia di Renesso. Un intervento che era stato quasi tre anni fa. Tra gli altri, hanno partecipato alla cerimonia l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e il sindaco Antonio Bigotti. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 350mila euro, finanziato da Regione Liguria con l’obiettivo di restituire alla comunità e al territorio una struttura moderna, funzionale e destinata all’accoglienza turistico-ricettiva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Ex colonia di Renesso, inaugurata la nuova foresteria: intervento da 350mila euro

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