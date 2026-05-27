Asp presenta bilancio di genere e rendiconto | 12 mila ricoveri ospedalieri in testa over 75

L’Asp di Reggio Calabria ha presentato il bilancio di genere e il rendiconto sociale per il 2025. Nel rapporto si evidenziano circa 12 mila ricoveri ospedalieri, con la maggioranza di pazienti over 75. La documentazione si concentra sui dati relativi alla distribuzione di genere e alle attività svolte nel corso dell’anno, senza includere analisi o commenti. È il secondo anno consecutivo in cui vengono diffusi questi dati, senza variazioni significative rispetto al precedente.

Per il secondo anno l'Asp di Reggio Calabria presenta il bilancio di genere e di Rendiconto sociale, in questo caso riferito al 2025. L'appuntamento, svoltosi al Consiglio regionale, ha coinciso con la conclusione del mandato da direttore generale di Lucia Di Furia, che andrà in pensione a breve. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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