Bilancio di rendiconto | Somme in ordine e nessuna irregolarità Ok dei revisori

I revisori dei conti hanno approvato il bilancio di rendiconto, confermando che le somme risultano in ordine e che non sono state riscontrate irregolarità di natura contabile o finanziaria. Durante la verifica, non sono state trovate inadempienze segnalate in precedenza né problemi ancora da risolvere. La relazione dei revisori attesta la regolarità delle operazioni e la correttezza delle voci di bilancio.

“Nessuna grave irregolarità riscontrata né contabile né finanziaria, né inadempienze già segnalate e non sanate”. Queste le parole dell’organo di revisione, a seguito delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate in merito al bilancio di rendiconto presentate dal Comune di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Sicilia, bilancio consolidato, il patrimonio raddoppia tra critiche e raccomandazioni dei revisoriUn bilancio consolidato 2024 che, con un patrimonio netto pari a 6,39 miliardi, fa segnare il raddoppio rispetto ai 3,06 miliardi del 2023 (esercizio... Bilancio, il rendiconto 2025 passa in commissione. Rodà, "Immagine di un Comune solido"La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bilancio di rendiconto: Somme in ordine e nessuna irregolarità. Ok dei revisori; Condominio: l'amministratore perde il credito senza bilancio approvato; Il debito del Comune si riduce. E l’imposta di soggiorno vola grazie agli incassi da record; San Vittore approva il rendiconto 2025: Ente solido, equilibrio e investimenti. BILANCIO MANFREDONIA Bilancio Manfredonia, riaccertati i residui: verifica su crediti e debiti del 2025Il Comune di Manfredonia procede al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del settore Risorse umane e sviluppo economico ... statoquotidiano.it Il bilancio di Seif e la trasparenza. Il comunicato dell’ad Cinzia Monteverdi x.com Meno quantità, più identità. Il bilancio di #Vinitaly2026 parla chiaro: la qualità estrema e l'innovazione (anche analcolica!) sono la risposta alla crisi. Scoprite i 5 trend che cambieranno il nostro modo di bere nel prossimo biennio - facebook.com facebook