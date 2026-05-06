Il Consiglio comunale di Brugnato ha approvato il rendiconto di gestione per il 2025. Il bilancio si è chiuso con un saldo di cassa positivo di 548.

Via libera dal Consiglio comunale di Brugnato al rendiconto di gestione 2025. Il Comune ha chiuso l’anno con un saldo cassa positivo di 548.103,18 euro. "Si tratta di un dato fondamentale perché dimostra che il nostro Comune ha la liquidità necessaria per operare con serenità, senza ricorrere a indebitamenti e garantendo puntualità nei pagamenti" spiega l’assessore al Bilancio, Paola Brosini (nella foto). Il rendiconto evidenzia un avanzo complessivo di 1.661.362,46 euro. Al netto degli accantonamenti prudenziali per i contenziosi ereditati dal passato, l’amministrazione ha deliberato di destinare 84.170,03 euro al finanziamento di nuovi investimenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ok del Consiglio al rendiconto di bilancio

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