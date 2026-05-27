Un intervento di 110mila euro è stato approvato per promuovere campagne di sensibilizzazione sui vaccini e migliorare la sicurezza. Sono previste chiamate attive per contrastare le fake news sui vaccini online. Si analizzano anche i rischi concreti per chi perde le coperture vaccinali. L’obiettivo è rafforzare la comunicazione e la tutela sanitaria nel territorio.

? Domande chiave Come faranno le chiamate attive a contrastare le fake news online?. Quali sono i rischi reali per chi non ha più le coperture?. Perché il calo delle vaccinazioni mette in pericolo l'immunità di gregge?. Come verrà utilizzato il nuovo database digitale per rintracciare i soggetti?.? In Breve Piano biennale per contrastare calo vaccini morbillo, rosolia, parotite e Papillomavirus.. Obiettivo raggiungere il 95% di copertura per garantire l'immunità di gregge.. Potenziamento anagrafe digitale e sistema di chiamata attiva per i soggetti scoperti.. Contrasto alla disinformazione web e al calo di fiducia post-Covid-19.. L’Azienda... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asp Agrigento: 110mila euro per rilanciare i vaccini e la sicurezza

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