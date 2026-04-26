Asp Agrigento | battaglia legale per un decesso dopo il trasferimento

Gli eredi di un paziente deceduto nel 2020 hanno presentato una richiesta di risarcimento di 56.647 euro all'Asp di Agrigento. La causa legale riguarda il decesso del paziente, avvenuto dopo un trasferimento, e si concentra sulla responsabilità dell'ente sanitario. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge le parti interessate. La causa è attualmente in corso di discussione davanti a un tribunale.

? Cosa sapere Eredi chiedono 56.647 euro all'Asp di Agrigento per il decesso di un paziente nel 2020.. L'udienza presso l'ospedale San Giovanni di Dio stabilirà la responsabilità medica per le cure ricevute.. Mercoledì prossimo si terrà l’udienza presso l’Asp di Agrigento per il risarcimento di 56.647 euro richiesto dagli eredi di un paziente deceduto nel 2020 dopo un trasferimento clinico tra Agrigento e Palermo. Tutto ebbe inizio il 28 settembre del 2020, quando l’uomo fu ricoverato nell’unità operativa di Chirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio con una diagnosi di ittero ostruttivo. Dopo i primi interventi terapeutici, le condizioni spinsero verso il trasferimento presso l’ospedale Civico Benefratelli di Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asp Agrigento: battaglia legale per un decesso dopo il trasferimento Notizie correlate La passerella della vergogna del San Giovanni di Dio: ferma da anni, costa anche una battaglia legale all’AspIl nastro trasportatore che doveva facilitare l'ingresso in ospedale, rimasto inutilizzabile da tempo, è finito al centro di un contenzioso da oltre... Battaglia legale per l’eredità di Karl Lagerfeld: dopo 7 anni i parenti reclamano il patrimonioA sette anni dalla morte di Karl Lagerfeld, il patrimonio da 200 milioni di euro del celebre stilista tedesco torna al centro delle cronache, tra... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO ANNULLA MAXI-DEBITO DA 100 MILA EURO PER PRESUNTI ABUSI EDILIZI DI UNA CITTADINA DI LICATA. Asp Agrigento. Cimo Sicilia: Medici in fuga, meglio dimettersi che lavorare senza regoleIl sindacato denuncia trasferimenti illegittimi, incarichi dirigenziali previsti dal Contratto di Lavoro non assegnati, gettoni di guardia festiva non pagati, regole e norme contrattuali non applicate ... quotidianosanita.it Castellano nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di AgrigentoÈ il dottor Salvatore Castellano il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Al termine delle procedure concorsuali, il neodirettore è stato ric ... grandangoloagrigento.it