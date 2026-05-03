L’Asp di Agrigento ha pubblicato un bando di concorso rivolto a quattro avvocati, con contratti a tempo indeterminato. La selezione prevede che i candidati abbiano almeno cinque anni di esperienza nel settore legale. Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite una procedura online, seguendo le modalità indicate nel bando. La procedura rimane aperta fino alla scadenza prevista, con tutte le istruzioni disponibili sul sito ufficiale dell’ente.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti con cinque anni di esperienza richiesti?. Come funziona la procedura di candidatura esclusivamente digitale?. Perché l'ASP ha scelto contratti a tempo indeterminato invece di quelli precari?. Quali sono le conseguenze sulla gestione del contenzioso legale dell'ente?.? In Breve Candidatura esclusivamente telematica tramite portale aspag.iscrizioneconcorsi.it con accesso via Spid o CIE.. Scadenza invio domande fissata a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.. Requisito obbligatorio di almeno cinque anni di servizio presso enti pubblici o SSN.. Obiettivo di riduzione costi tramite sostituzione incarichi a termine con contratti stabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asp Agrigento: bando per 4 avvocati con contratto a tempo indeterminato

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