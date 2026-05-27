Asm Terni bilancio record | utili per 5,8 milioni e dividendi ai soci per la prima volta Sempre più punto di riferimento del territorio

Notizia in breve

L’assemblea dei soci di ASM Terni ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, segnando un utile di 5,8 milioni di euro e la distribuzione dei primi dividendi ai soci. La multiutility, controllata dal Comune di Terni e da Acea, si conferma come punto di riferimento nel territorio. Il bilancio evidenzia risultati positivi, con una gestione orientata a rafforzare la presenza locale. La decisione di distribuire dividendi rappresenta un passo importante per la società.