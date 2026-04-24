Aeroporto Marconi vola | ricavi a 181 milioni e dividendi ai soci

L’aeroporto Marconi ha annunciato ricavi per 181,4 milioni di euro, accompagnati da un utile consolidato di circa 24,8 milioni. La società ha distribuito dividendi ai soci, confermando una buona performance finanziaria nell’ultimo esercizio. I dati sono stati comunicati ufficialmente, evidenziando la solidità della gestione e il risultato positivo ottenuto nel periodo di riferimento.

? Cosa sapere Aeroporto Marconi registra 181,4 milioni di ricavi e utile consolidato di 24,8 milioni.. L'assemblea approva dividendi per 12,6 milioni ai soci con pagamento il 13 maggio 2026.. L’aeroporto Marconi ha registrato un utile consolidato di 24,8 milioni di euro nel 2025, con i soci che ieri hanno approvato il bilancio d’esercizio e la rendicontazione di sostenibilità durante l’assemblea presieduta da Enrico Postacchini. I numeri che emergono dall’incontro degli azionisti delineano un quadro di solidità economica per lo scalo, caratterizzato da ricavi complessivi pari a 181,4 milioni di euro. Questa cifra segna una crescita del 9,2% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporto Marconi vola: ricavi a 181 milioni e dividendi ai soci Notizie correlate Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una... BasicNet vola: utile a 126 milioni e dividendi per gli azionistiL’assemblea di BasicNet, riunita a Torino il 16 aprile sotto la guida di Marco Boglione, ha sancito l’approvazione del bilancio relativo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Aeroporto, il bilancio positivo. L’utile sfiora i 25 milioni di euro; Aeroporto Bologna, un comitato di residenti: Violazioni dei limiti sui voli notturni. Aeroporto, il bilancio positivo. L’utile sfiora i 25 milioni di euroL’aeroporto Marconi chiude il 2025 con i conti in ordine. Ieri l’assemblea dei soci si è riunita sotto la presidenza di Enrico Postacchini e ha approvato il bilancio d’esercizio dello scorso anno, olt ... ilrestodelcarlino.it Bologna, l’aeroporto Marconi vola e per la prima volta apre alle alleanze con gli altri scali. Postacchini: «Ma servono grandi investimenti»Per la prima volta, seppure con tutta la prudenza del caso, il Marconi apre alla discussione sul sistema regionale degli aeroporti. Una soluzione più volte invocata dal presidente della Regione, ... corrieredibologna.corriere.it Gatteo Mare sempre più vicina! Dal 24 maggio al 20 settembre, Gatteo Mare entra ufficialmente tra le destinazioni servite dallo Shuttle Italy Airport in partenza dall’Aeroporto G. Marconi di Bologna. Un collegamento “door to door” comodo e diretto, pensat - facebook.com facebook