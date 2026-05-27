Asl Novara aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco | eventi e iniziative sul territorio

Notizia in breve

L’Asl Novara ha partecipato alla Giornata mondiale senza tabacco il 31 maggio, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Sul territorio sono state organizzate diverse iniziative ed eventi per sensibilizzare sull’uso del tabacco e i rischi del fumo passivo. La giornata ha visto la partecipazione di vari enti e associazioni locali, con attività rivolte a informare e coinvolgere la comunità sulla prevenzione e i danni causati dal consumo di tabacco.