Asl Novara aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco | eventi e iniziative sul territorio
L’Asl Novara ha partecipato alla Giornata mondiale senza tabacco il 31 maggio, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Sul territorio sono state organizzate diverse iniziative ed eventi per sensibilizzare sull’uso del tabacco e i rischi del fumo passivo. La giornata ha visto la partecipazione di vari enti e associazioni locali, con attività rivolte a informare e coinvolgere la comunità sulla prevenzione e i danni causati dal consumo di tabacco.
In occasione del 31 maggio, l’Asl Novara aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati al consumo di tabacco e all’esposizione al fumo passivo.Lo slogan scelto per il 2026 è “Smascherare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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