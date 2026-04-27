Giornata mondiale dell' igiene delle mani | le iniziative dell' Asl Novara

Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, un evento promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Questa giornata mira a sensibilizzare sia gli operatori sanitari sia i cittadini sull’importanza di pratiche corrette di igiene delle mani per ridurre il rischio di infezioni. L’Asl Novara ha organizzato diverse iniziative locali per diffondere questa consapevolezza e promuovere comportamenti più attenti all’igiene personale.

Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), un appuntamento annuale volto a sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza di una corretta igiene delle mani per prevenire le infezioni e tutelare la.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day): le iniziative negli ospedali dell’Asl SalernoTempo di lettura: 3 minutiIl 12 marzo 2026 verrà celebrata in tutto il mondo la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene (World Kidney... Giornata mondiale dell'autismo: ecco le iniziative in programma in cittàL'ente, oltre a promuovere e garantire questa attività sportiva nel territorio di Ravenna, ha avviato dal 2025 un progetto sperimentale di tennis da... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Settimana mondiale delle vaccinazioni: l'Asl Novara apre le porte per il contrasto alla pertosse. L’Asl Vco aderisce alla giornata mondiale sull’igiene delle maniIniziative rivolte agli operatori sanitari, ma anche ai cittadini. Le Unità prevenzione rischio infettivo (UPRI) dell’ Asl Vco e il Gruppo prevenzione rischio infettivo (GPRI) del COQ sono ... quotidianosanita.it Giornata mondiale igiene mani. Stand informativo in tutti gli ospedali della Ulss 8 BericaTutti gli ospedali della Ulss 8 Berica uniti, il 4 maggio, per sensibilizzare cittadini e operatori sanitari sull’importanza di lavare bene le mani per prevenire le infezioni. Nell’atrio degli ... quotidianosanita.it