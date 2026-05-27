Asfaltare le strade di Milano e non solo sta diventando complicato

A Milano e in altre città diventa più difficile asfaltare le strade a causa dell’aumento del costo del bitume. La sostanza, fondamentale per la produzione dell’asfalto, è più cara rispetto al passato. Questa variazione influisce sui lavori di manutenzione e rifacimento delle strade, rallentando i progetti di asfaltatura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o misure per affrontare questa situazione.

Sarà più complicato asfaltare le strade di Milano. E la motivazione è solo una: il costo del bitume, sostanza che miscelata con sassi e ghiaia forma l’asfalto. A lanciare l’allarme è l'associazione delle imprese di costruzione Assimpredil Ance.Il prezzo del bitume schizzato alle stelleSecondo in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Autostrada dei Laghi A8 | VARESE - MILANO | Percorso completo

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Questa è la mia prima auto nel nuovo mondo Penso che la guida sia molto più fluida dopo l'aggiornamento. Le auto sembrano avere una trazione molto migliore sulla strada adesso. reddit

Più buche nelle strade italiane, il bitume il 50% in più: Finiremo tra 30 anniSempre più amministrazioni locali stanno segnalando che, a causa dell’aumento del prezzo del bitume, non chiudere le buche stradali ... quifinanza.it