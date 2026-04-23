Agnelli | oggi per asfaltare un solo chilometro di strada larga 5 mt con un tappetino di 4 cm servono all' incirca solo 150 mila euro

Agnelli ha dichiarato che il costo per asfaltare un chilometro di strada larga cinque metri con uno strato di quattro centimetri si aggira intorno ai 150 mila euro. Questa affermazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico a Arezzo il 23 aprile 2026. Il costo si riferisce alla spesa totale necessaria per completare i lavori di asfaltatura su una singola arteria stradale di questa lunghezza e larghezza.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Agnelli: “oggi per asfaltare un solo chilometro di strada larga 5 metri, con un "tappetino" di 4 centimetri servono all'incirca "solo 150 mila euro"! Singolare che, di fronte al grido d’allarme lanciato da molti Comuni, l’ANCI, l’associazione che dovrebbe rappresentarli, scelga di schierarsi a difesa della Regione. “Sono rimasto abbastanza sorpreso dalla risposta di Anci che di fronte ad un comunicato della nostra Amministrazione di alcuni giorni fa, in cui il Vice Sindaco aveva esternato le difficoltà che devono affrontare le amministrazioni pubbliche a causa dell'aumento dei prezzi del carburante, invece di tutelare i suoi associati è andata in soccorso della Regione giustificando, di fatto, il prezzario applicato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agnelli: “oggi per asfaltare un solo chilometro di strada larga 5 mt, con un "tappetino" di 4 cm servono all'incirca "solo 150 mila euro" Notizie correlate Controlli in depositi e pescherie, sequestrati anche 6 mila ricci di mare: multe per 150 mila euroTrecentotrentacinque ispezioni, 21 tonnellate di prodotti ittici sequestrati e multe per 150 mila euro. Gamba più corta di 3 centimetri dopo l?intervento: dopo 13 anni viene risarcito con 150 mila euroSORA - Oggi è un giovane professionista affermato, con una carriera avviata e prospettive solide davanti a sé.