Ascolti tv vince Montalbano in replica Sul podio Le Iene presentano | Inside

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie Il Commissario Montalbano - con la replica dell'episodio La pista di sabbia - vincere la serata con una media di 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la serie spagnola Un Nuovo Inizio sigla 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo diverte 362.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Bastille Day – Il colpo del secolo intrattiene 248.000 spettatori con l'1.6%. Per l'approfondimento: su Rai2, dopo la presentazione (636.000 – 3.3%), Belve Crime cala a una media di 807.000 spettatori pari al 6.2%; su Rai3, dopo la presentazione (504. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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