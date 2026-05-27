Nella serata di martedì 26 maggio 2026, il film della serie “Il Commissario Montalbano” in replica ha registrato un ascolto di 2,4 milioni di spettatori, con uno share del 18,7%. La serie “Un Nuovo Inizio” ha avuto un inizio con il 15,1%, mentre il programma “Inside” ha raggiunto il 12,8%.

Nella serata di ieri, martedì 26 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pista di sabbia” interessa 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve Crime intrattiene 807.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.361.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 673.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 470.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.322.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 362. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 26 Maggio 2026. Vince Montalbano in replica (18.7%), Un Nuovo Inizio parte dal 15.1%, svetta Inside (12.8%)

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