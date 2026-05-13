Ascolti tv vince Montalbano in replica Eurovision debutta al 10,1%
Nella prima serata di martedì 12 maggio, la replica de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha ottenuto il miglior ascolto, con 2 milioni di spettatori. La gara tra programmi televisivi ha visto anche il debutto dell’Eurovision Song Contest, che ha conquistato il 10,1% di share. La serata si è conclusa con la vittoria della fiction, mentre il festival musicale ha attirato un pubblico più ampio.
(Adnkronos) – La replica de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1, vince la prima serata di ieri martedì 12 maggio con 2.762.000 spettatori e il 16,9% di share. Medaglia d'argento per il Grande Fratello Vip su Canale 5 che ha interessato 2.052.000 spettatori raggiungendo uno share maggiore (18,2%) dovuto alla messa in onda più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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