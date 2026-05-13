Ascolti tv vince Montalbano in replica Eurovision debutta al 10,1%

Nella prima serata di martedì 12 maggio, la replica de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha ottenuto il miglior ascolto, con 2 milioni di spettatori. La gara tra programmi televisivi ha visto anche il debutto dell’Eurovision Song Contest, che ha conquistato il 10,1% di share. La serata si è conclusa con la vittoria della fiction, mentre il festival musicale ha attirato un pubblico più ampio.

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