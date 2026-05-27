Il 26 maggio, il programma più visto in televisione è stato Montalbano in replica, che ha ottenuto il maggior ascolto tra le trasmissioni del giorno. Sul podio anche Un nuovo inizio e Belve Crime, che ha chiuso con uno share del 6,2%. Questi dati confermano la preferenza del pubblico per le repliche della serie, mentre altri programmi hanno registrato risultati inferiori.

I dati degli ascolti tv del 26 maggio assegnano la vittoria a Montalbano, nonostante fosse in replica. un nuovo inizio, invece, è partito dal 15% di share Gliascolti tvdel 26 maggio assegnano la vittoria alle repliche diMontalbano, dal successo intramontabile, mentre parte beneUn nuovo inizio. SeBelve crimechiude al ribasso con il 6.2%, benissimoLe Iene Insidesul caso Garlasco. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv: Montalbano vince in replica, bene Un nuovo inizio, Belve Crime chiude al 6.2%

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