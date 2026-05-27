Ascolti tv di ieri 26 maggio | Montalbano continua a vincere in replica 18.7% Belve Crime chiude con 6.2%

Gli ascolti tv di martedì 26 maggio decretano ancora una volta la vittoria de Il Commissario Montalbano in replica, con 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5, la serie spagnola Un Nuovo Inizio arriva a 2.147.000 spettatori con 15.1%. Belve Crime cala ancora e chiude la stagione con 807.000 spettatori pari al 6.2% share. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ascolti tv ieri martedì 26 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Le Iene, Belve Crime e DiMartedìI dati sugli ascolti tv di ieri, martedì 26 maggio, mostrano che il Commissario Montalbano ha ottenuto i risultati più alti nella prima serata.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Ascolti Tv ieri (19 maggio): il Grande Fratello Vip fa il botto in finale, certezza Montalbano, Gerry Scotti travolge De Martino; Ascolti tv 19 maggio: vince la finale del GF Vip (23.1%) , Il Commissario Montalbano fermo al 17.6%; Ascolti tv, ‘Ulisse’ domina la prima serata con il 16,9%. Secondo posto per ‘I Cesaroni’.

#AscoltiTV | Martedì 19 Maggio 2026. Montalbano con una replica del 2008 arriva al 17.6% (2.850), la finale del GF Vip si porta al 23.1% fino alle 2 di notte (2.444) Ottimo Floris (9.3%), Inside cresce al 7.8%, Belve Crime in leggero calo (6.4%) Tutti i dati #Audi x.com

Gli ascolti del martedì: Belve Crime fa flop, volano Le IeneNiente da fare per Francesca Fagnani su Rai 2 con il suo Belve Crime. Gli ascolti del martedì ci raccontano di un pubblico che non apprezza questa versione del programma di Rai 2. Belve Crime va giù i ... ultimenotizieflash.com

Ascolti TV ieri sera, 26 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e Un nuovo inizio?Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, sulla falsa riga delle settimane scorse. Ma stavolta ... money.it