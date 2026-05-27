Ascolti tv di ieri 26 maggio | Montalbano continua a vincere in replica 18.7% Belve Crime chiude con 6.2%

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti tv di martedì 26 maggio decretano ancora una volta la vittoria de Il Commissario Montalbano in replica, con 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5, la serie spagnola Un Nuovo Inizio arriva a 2.147.000 spettatori con 15.1%. Belve Crime cala ancora e chiude la stagione con 807.000 spettatori pari al 6.2% share. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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