Ascolti TV | Martedì 5 Maggio 2026 Montalbano in replica sfiora i 3 milioni 17.5% GF Vip sale al 18.6% 2,2 mln Belve Crime al 7.4%

Martedì 5 maggio 2026, la prima rete ha registrato diversi ascolti televisivi con la replica di un episodio di un noto procedural, che ha raggiunto circa 3 milioni di spettatori e il 17,5% di share. La casa del reality ha visto un incremento, con il Grande Fratello Vip che ha ottenuto il 18,6% e circa 2,2 milioni di telespettatori. Contestualmente, un approfondimento sulla cronaca ha raccolto il 7,4% di share.

Nella serata di ieri, martedì 5 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pazienza del ragno” interessa 2.952.000 spettatori pari al 17.5% di share dalle 21:47 alle 23:43. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.218.000 spettatori con uno share del 18.6% dalle 22:01 alle 1:18. Su Rai2 Belve Crime intrattiene 1.062.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 756.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 FarWest segna 870.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 374.000 spettatori (2.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.536.000 spettatori e il 9.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 5 Maggio 2026. Montalbano in replica sfiora i 3 milioni (17.5%), GF Vip sale al 18.6% (2,2 mln), Belve Crime al 7.4% Notizie correlate Ascolti TV | Martedì 28 Aprile 2026. Montalbano in replica supera i 3 milioni (17.4%), GF Vip stenta al 15.5% (1.829), Belve chiude al 10.2%Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Par condicio” interessa 3. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna Belve Crime; Francesca Fagnani tra i criminali, Luca Zingaretti torna indietro di 20 anni; Belve Crime in arrivo dal 5 maggio: durerà 3 settimane, una in più rispetto all’autunno; Al via Belve Crime, le interviste e i casi della prima puntata. Ascolti tv 5 maggio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve Crime e il Grande FratelloGli ascolti TV di martedì 5 maggio. In prima serata su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, su Rai2 l'appuntamento con Belve Crime, mentre su ... fanpage.it Ascolti tv del 5 maggio, Ilary Blasi trema davanti a MontalbanoIlary Blasi su Canale 5 con GF Vip teme Zingaretti su Rai 1 col Commissario Montalbano. E De Martino rivuole il primo posto: ascolti tv. dilei.it Il capo della banda a “Belve Crime”: «Gli apparati ci chiesero di uccidere Capolungo perché ex 007. Ci garantivano protezione, potevamo muoverci». I delitti della Uno Bianca rivendicati da Falange Armata, la stessa sigla dell’omicidio Mormile, delle stragi con - facebook.com facebook Il capo della Uno bianca a #Belve Crime: “Dietro di noi c’erano i servizi, a Roma parlavo con loro”. Poteva dirlo al processo x.com