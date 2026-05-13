Ascolti TV | Martedì 12 Maggio 2026 L’Eurovision debutta al 10.1% 1.856 vince Montalbano in replica 2.762 – 16.9% GF Vip al 18.2% 2.052

Martedì 12 maggio 2026, i dati di ascolto televisivo segnalano che l’Eurovision ha registrato una share del 10,1% con circa 1.856 milioni di spettatori. Su Rai1, la replica dell’episodio di “Il Commissario Montalbano” intitolato “Il gioco delle tre carte” ha ottenuto circa 2.762 milioni di telespettatori, pari al 16,9%. Contestualmente, il Grande Fratello Vip ha raggiunto una share del 18,2%, con circa 2.052 milioni di persone collegate.

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