Ascolti TV | Martedì 12 Maggio 2026 L’Eurovision debutta al 10.1% 1.856 vince Montalbano in replica 2.762 – 16.9% GF Vip al 18.2% 2.052
Martedì 12 maggio 2026, i dati di ascolto televisivo segnalano che l’Eurovision ha registrato una share del 10,1% con circa 1.856 milioni di spettatori. Su Rai1, la replica dell’episodio di “Il Commissario Montalbano” intitolato “Il gioco delle tre carte” ha ottenuto circa 2.762 milioni di telespettatori, pari al 16,9%. Contestualmente, il Grande Fratello Vip ha raggiunto una share del 18,2%, con circa 2.052 milioni di persone collegate.
Nella serata di ieri, martedì 12 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il gioco delle tre carte” interessa 2.762.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:37. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.052.000 spettatori con uno share del 18.2% dalle 22:01 alle 1:18. Su Rai2 la prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest intrattiene 1.856.000 spettatori pari al 10.1% dalle 20:59 alle 23:21. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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