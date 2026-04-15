Martedì 14 aprile 2026, la replica del 2002 de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha attirato 2.811.000 spettatori, con una share del 15,9%. Il Grande Fratello Vip ha registrato un pubblico di 2.797.000 persone, pari al 15,1%. Su La7, Floris con il suo programma ha raggiunto 1.620.000 spettatori, con una percentuale dell’11,1%.

Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano interessa 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.280.000 spettatori pari all’8.6%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna 487.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.810.000 spettatori e l’11.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 441.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 600.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 14 Aprile 2026. Montalbano vince con una replica del 2002 (15.9%), flop Grande Fratello Vip (15.1%), super Floris all’11.1%

Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%)Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.

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