I dati sugli ascolti tv di ieri, martedì 26 maggio, mostrano che il Commissario Montalbano ha ottenuto i risultati più alti nella prima serata. La fiction ha superato le altre trasmissioni in programmazione, tra cui Le Iene, Belve Crime e DiMartedì. La sfida di ascolti si è concentrata principalmente su queste quattro produzioni, con Montalbano che ha registrato il maggior numero di spettatori. Gli altri programmi hanno avuto performance inferiori, senza raggiungere i livelli della fiction.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 26 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Un nuovo inizio (Canale 5) e Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Belve Crime (Rai 2), Indovina chi viene a cena (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Money Road (Tv8) e Bastille Day (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 26 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Le Iene, Belve Crime e DiMartedì

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