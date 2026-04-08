Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano Belve Gf Vip DiMartedì Le Iene
I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, martedì 7 aprile 2026, mostrano una competizione tra diversi programmi molto seguiti. Tra questi, il nuovo episodio de
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Gf Vip (Canale 5) di Ilary Blasi e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Only Fun (Nove), FarWest (Rai 3), Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra "Le libere donne" con Lino Guanciale, DiMartedì e Gf VipLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 24 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.
Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 3 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.
Temi più discussi: Il Commissario Montalbano è infinito, la Rai (già) lo ripiazza in TV: 'nuove' puntate e polemiche; Montalbano e il caso del ragioniere scomparso: Rai 1 va sul classico con il suo amatissimo commissario; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 7 aprile; Il rientro di Montalbano, Belve e GF VIP: ecco cosa c’è in TV stasera, martedì 7 aprile.
Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 7 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti Tv ieri (31 marzo): tra Francesca Fagnani e il Grande Fratello VIP la spunta Montalbano, botto FlorisL’amata fiction Rai vince col 16% di share, Belve e il reality di Ilary Blasi non sfondano, DiMartedì vola oltre l’11%, torna Belén: tutti i dati Auditel ... libero.it
La prima di ‘Belve’ vs il Grande Fratello Vip vs la replica del Commissario Montalbano Il dato degli ascolti è per molti versi sorprendente - facebook.com facebook