I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, martedì 7 aprile 2026, mostrano una competizione tra diversi programmi molto seguiti. Tra questi, il nuovo episodio de

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti al Gf Vip (Canale 5) di Ilary Blasi e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), È sempre Cartabianca (Rete 4), Only Fun (Nove), FarWest (Rai 3), Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene

Ascolti tv ieri martedì 24 marzo chi ha vinto tra "Le libere donne" con Lino Guanciale, DiMartedì e Gf VipLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 24 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 3 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Temi più discussi: Il Commissario Montalbano è infinito, la Rai (già) lo ripiazza in TV: 'nuove' puntate e polemiche; Montalbano e il caso del ragioniere scomparso: Rai 1 va sul classico con il suo amatissimo commissario; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 7 aprile; Il rientro di Montalbano, Belve e GF VIP: ecco cosa c’è in TV stasera, martedì 7 aprile.

Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 7 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti Tv ieri (31 marzo): tra Francesca Fagnani e il Grande Fratello VIP la spunta Montalbano, botto FlorisL’amata fiction Rai vince col 16% di share, Belve e il reality di Ilary Blasi non sfondano, DiMartedì vola oltre l’11%, torna Belén: tutti i dati Auditel ... libero.it

La prima di ‘Belve’ vs il Grande Fratello Vip vs la replica del Commissario Montalbano Il dato degli ascolti è per molti versi sorprendente - facebook.com facebook