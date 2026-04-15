Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano Belve Gf Vip DiMartedì Le Iene

I dati di ascolto televisivo di ieri, martedì 14 aprile 2026, mostrano una competizione tra diversi programmi in prima serata. Tra questi, il nuovo episodio del Commissario Montalbano ha registrato una notevole affluenza di pubblico, mentre altri programmi come Belve, Gf Vip, DiMartedì e Le Iene hanno attirato rispettivamente diverse percentuali di spettatori. La sfida di ascolti si è svolta nel contesto di una serata caratterizzata da una varietà di proposte televisive.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 14 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino si arrende a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere davanti DiMartedì (La7) e al Gf Vip (Canale 5) di Ilary Blasi. Ai piedi del podio Belve (Rai 2), Le Iene (Italia 1), Only Fun (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4), FarWest (Rai 3), Italia’s Got Talent (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it

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Il #GFVip perde anche contro la replica di #Montalbano. #Belve tiene bene Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano interessa 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.809. - facebook.com facebook