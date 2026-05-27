I dati Auditel di ieri, martedì 26 maggio 2026: in prima serata il debutto della fiction Un Nuovo Inizio con Megan Montaner Gli ascolti tv di ieri, martedì 26 maggio 2026, vedono il debutto in prima serata su Canale 5 della nuova serie tv spagnola Un Nuovo Inizio, con protagonista Megan Monta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, martedì 26 maggio 2026, da Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna a Un Nuovo Inizio contro Belve Crime

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Ascolti tv ieri, martedì 5 maggio 2026, dal GF Vip contro Belve Crime a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi - I dati AuditelI dati Auditel di ieri, martedì 5 maggio 2026, mostrano un confronto tra diverse trasmissioni in prima serata.

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Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 19 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve Crime; Ascolti tv 19 maggio: vince la finale del GF Vip (23.1%) , Il Commissario Montalbano fermo al 17.6%; Ascolti Tv ieri (19 maggio): il Grande Fratello Vip fa il botto in finale, certezza Montalbano, Gerry Scotti travolge De Martino; 'La Forza di una Donna' su Canale 5 vince la prima serata. La Ruota batte Affari Tuoi.

Premesso che #AffariTuoi e #LaRuotaDellaFortuna sono due programmi di successo. Ai fini del confronto diretto la semplice lettura dei dati, considerata la differente rilevazione, può sfalsare la sfida. Il caso di ieri ne è l'ennesima dimostrazione. #AscoltiTv x.com

Ascolti TV ieri sera, 26 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e Un nuovo inizio?Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, sulla falsa riga delle settimane scorse. Ma stavolta ... money.it

Ascolti tv, Scotti resiste all’attacco di De Martino: La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi, chi vince? I datiOtto e Mezzo batte ancora 4 di Sera e mantiene il primato nei talk. Amadeus sul Nove superato da Celebrity Chef ... affaritaliani.it