Ascolti tv ieri martedì 5 maggio 2026 dal GF Vip contro Belve Crime a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi - I dati Auditel
I dati Auditel di ieri, martedì 5 maggio 2026, mostrano un confronto tra diverse trasmissioni in prima serata. Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, ha ottenuto una certa quota di ascolti, mentre Francesca Fagnani con il suo programma Belve ha registrato risultati differenti. In parallelo, La Ruota della Fortuna si è scontrata con Affari Tuoi, offrendo un'alternativa tra quiz televisivi. I numeri ufficiali sono stati diffusi dall'ente di rilevazione.
Ilary Blasi è tornata in prima serata con il Grande Fratello Vip, Francesca Fagnani con Belve Crime, nell'Access Prime Time la consueta sfida tra Scotti e De Martino Gli ascolti tv di ieri, martedì 5 maggio 2026, si concentrano sul ritorno in prima serata del Grande Fratello Vip condotto da I.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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