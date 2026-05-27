Ascolti tv 26 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Un nuovo inizio Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di martedì 26 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Un nuovo inizio “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 26 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Un nuovo inizio Auditel del 26 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti hanno incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto

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