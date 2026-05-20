Ascolti tv 19 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 19 maggio 2026, i dati Auditel hanno mostrato un confronto tra le principali reti televisive italiane. Su Rai1 è andato in onda l’episodio di “Il Commissario Montalbano”, mentre Canale 5 ha trasmesso la puntata di “Grande Fratello Vip”. Contestualmente, sono stati seguiti anche programmi come “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La serata ha visto una sfida tra le due emittenti con variazioni nei numeri di ascolto tra i diversi programmi.

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