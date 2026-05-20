Ascolti tv 19 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio 2026, i dati Auditel hanno mostrato un confronto tra le principali reti televisive italiane. Su Rai1 è andato in onda l’episodio di “Il Commissario Montalbano”, mentre Canale 5 ha trasmesso la puntata di “Grande Fratello Vip”. Contestualmente, sono stati seguiti anche programmi come “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. La serata ha visto una sfida tra le due emittenti con variazioni nei numeri di ascolto tra i diversi programmi.

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Ascolti tv  di  martedì 19 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 19 maggio 2026? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 19 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti hanno appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto

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