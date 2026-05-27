ArtiGusto il carretto e il limone protagonisti a Bagheria | a Villa Aragona-Cutò food village mostre e talk

Il 29 e 30 maggio 2026, a Villa Aragona-Cutò, si svolgerà “ArtiGusto – Il carretto e il limone nella Piana di Bagheria”. L’evento include esposizioni, talk e attività legate alla tradizione locale. La manifestazione si concentrerà sul carretto e sul limone come simboli della cultura della zona. Sono previsti stand e mostre, senza ulteriori dettagli su partecipanti o orari specifici.

Il 29 e 30 maggio 2026 Villa Aragona-Cutò ospiterà “ArtiGusto – Il carretto e il limone nella Piana di Bagheria. Storia, tradizione ed evoluzione di due fenomeni intrecciati”. Si tratta di una manifestazione che punta a raccontare l’anima della Sicilia attraverso cultura, gastronomia, spettacolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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