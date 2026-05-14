Showcooking food truck e talk | dal 15 al 17 maggio Milano ospita il Gluten Freaks Food Festival dedicato alla celiachia e all’inclusione alimentare
Dal 15 al 17 maggio, Milano ospita il Gluten Freaks Food Festival, un evento dedicato alla celiachia e all’inclusione alimentare. La manifestazione prevede sessioni di showcooking, l’esposizione di food truck e incontri con esperti del settore. L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto e informazione per chi deve seguire diete senza glutine, presentando prodotti e ricette pensate appositamente per questa condizione. L’evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo professionisti e appassionati.
P er chi non deve pensarci ogni giorno, ordinare un piatto al ristorante è un gesto semplice, quasi automatico. Per chi convive con la celiachia, invece, mangiare fuori significa spesso fare domande, controllare ingredienti, spiegare, preoccuparsi di possibili contaminazioni. Anche nei momenti di convivialità resta sempre un piccolo stato di allerta. È proprio da questa esperienza quotidiana che nasce il Gluten Freaks Food Festival, il grande evento dedicato al mondo gluten free che dal 15 al 17 maggio 2026 trasformerà il Superstudio Village di Milano in uno spazio pensato per vivere il cibo senza ansia, senza esclusioni e soprattutto senza dover continuamente chiedere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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