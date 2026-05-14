Showcooking food truck e talk | dal 15 al 17 maggio Milano ospita il Gluten Freaks Food Festival dedicato alla celiachia e all’inclusione alimentare

Dal 15 al 17 maggio, Milano ospita il Gluten Freaks Food Festival, un evento dedicato alla celiachia e all’inclusione alimentare. La manifestazione prevede sessioni di showcooking, l’esposizione di food truck e incontri con esperti del settore. L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto e informazione per chi deve seguire diete senza glutine, presentando prodotti e ricette pensate appositamente per questa condizione. L’evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo professionisti e appassionati.

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