Bagheria via libera agli investimenti per i lavori a Villa Cutò

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Bagheria sono stati approvati investimenti per i lavori di Villa Cutò e discussi diversi provvedimenti relativi ai trasporti. La riunione ha visto l’approvazione di diverse mozioni e decisioni che coinvolgono varie aree della città. La sessione si è conclusa con un incremento delle attività amministrative nel territorio comunale.