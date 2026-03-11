Bagheria via libera agli investimenti per i lavori a Villa Cutò
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Bagheria sono stati approvati investimenti per i lavori di Villa Cutò e discussi diversi provvedimenti relativi ai trasporti. La riunione ha visto l’approvazione di diverse mozioni e decisioni che coinvolgono varie aree della città. La sessione si è conclusa con un incremento delle attività amministrative nel territorio comunale.
Dal via libera agli investimenti per Villa Cutò, alle mozioni su trasporti. Densa di provvedimenti l'ultima seduta del Consiglio comunale di Bagheria. Sul fronte economico-finanziario, l’Aula ha approvato a maggioranza una serie di variazioni al Bilancio di previsione 20262028. Di rilievo l'ok. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
