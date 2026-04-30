Vi invitiamo a visitare lo stand di iO Donna, dove potrete scattare una foto e partecipare a un corso di pittura su ceramica. Nel frattempo, si ricorda che il giardinaggio, anche con un semplice vasetto, porta una sensazione di soddisfazione e benessere.

C ’è una cosa che chiunque abbia anche solo un vasetto con una piccola pianta sa da tempo: il giardinaggio fa la felicità. E ora lo conferma anche la scienza. Tanto che è questo il tema scelto da Orticola di Lombardia per l’annuale mostra-mercato che quest’anno festeggiaa la sua 29esima edizione a Milano dal 7 al 10 maggio. I biglietti si acquistano qui. Orticola 2024: un tuffo tra piante e fiori e giovani giardinieri X Leggi anche › Una giornata con iO Donna: tra l’arte e i fiori di Orticola “Il giardinaggio fa la felicità” è il tema di Orticola 2026. All’origine del nostro benessere, mentre immergiamo le mani nella terra, camminiamo in un...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E veniteci a trovare allo Stand di iO Donna, vi aspettiamo per una foto e un corso di pittura su ceramica

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