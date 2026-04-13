I Carusi di Lia Minio conquistano Noto | l' arte che vibra tra musica e pittura

Lia Minio, volto noto del piccolo schermo come vocal coach di riferimento nei più celebri talent show televisivi nazionali, svela a Noto la sua profonda anima pittorica. Negli spazi di Palazzo Nicolaci di Villadorata, nell'ambito della rassegna "Percorsi di NOTOrietà 2026", l'artista presenta i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Arte e Carnevale. Pittura e musica al Caffè SavoiaUn’iniziativa che vede legate arte e carnevale, raccontati dallo sguardo, dalla creatività e dalla voce di vari artisti.

Lucca vibra di creatività: ‘Mal d’Arte’ espone giovani talenti tra follia e riflessione artistica fino al 22 febbraio.Lucca si Rinnova con ‘Mal d’Arte’: Giovani Artisti al Centro della Scena Culturale Lucca è protagonista di una vivace rinascita artistica grazie alla...