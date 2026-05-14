Delitti di Villa Pamphili Kaufmann ha lasciato il carcere | sarà curato all'ospedale Santo Spirito di Roma
Un cittadino americano coinvolto nel caso di Villa Pamphili è stato rilasciato dal carcere e trasferito all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove riceverà cure mediche. Il procedimento giudiziario, che riguarda l’accusa di aver ucciso la compagna e la figlia della donna, sarà sospeso temporaneamente per consentire il trattamento. L’uomo era detenuto da diverse settimane e ora si trova sotto osservazione medica. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.
Il processo che vede il cittadino americano accusato di aver ucciso la compagna, Andromeda Trofimova, e la figlia Anastasia, si fermerà per il tempo necessario per curarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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