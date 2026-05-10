Playoff tutto facile per l’Ars et Labor | Santarcangelo ko sarà finale al Mazza – VIDEO

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale regionale dei playoff, l’Ars et Labor ha ottenuto una vittoria netta contro lo Young Santarcangelo, qualificandosi per la finale al Mazza. La partita si è conclusa in meno di trenta minuti, con il team vincente che ha dominato sin dall’inizio, sotto una pioggia battente. La squadra avversaria non è riuscita a reagire, permettendo così all’Ars et Labor di chiudere rapidamente la pratica.

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Tutto facile. L’Ars et Labor archivia la pratica Young Santarcangelo – nella semifinale regionale dei playoff – quasi fosse un rapido passaggio al catasto: qualificazione protocollata in meno di mezz’ora, nel primo tempo, sotto alla pioggia battente. Senigagliesi (su punizione) e Piccioni aprono.🔗 Leggi su Today.it

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