Playoff tutto facile per l’Ars et Labor | Santarcangelo ko sarà finale al Mazza – VIDEO

Nella semifinale regionale dei playoff, l’Ars et Labor ha ottenuto una vittoria netta contro lo Young Santarcangelo, qualificandosi per la finale al Mazza. La partita si è conclusa in meno di trenta minuti, con il team vincente che ha dominato sin dall’inizio, sotto una pioggia battente. La squadra avversaria non è riuscita a reagire, permettendo così all’Ars et Labor di chiudere rapidamente la pratica.

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