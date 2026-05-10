Ars et Labor cominciano i playoff | al Mazza arriva lo Young Santarcangelo - DIRETTA ALLE 16.30
Oggi alle 16.30 si gioca la prima partita dei playoff tra Ars et Labor e Young Santarcangelo. L'incontro si svolge allo stadio Mazza, segnando l'inizio della seconda fase della stagione per le due squadre. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta il primo passo di un percorso che potrebbe portare alla fase successiva del torneo.
La prima battaglia della seconda parte di stagione. L’Ars et Labor comincia il cammino nei playoff ospitando lo Young Santarcangelo (fischio d’inizio alle 16.30). Gara secca, da dentro o fuori, per rincorrere un sogno: la promozione in Serie D. Ma il percorso per la gloria sarà lungo: servirà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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