Ars et Labor cominciano i playoff | al Mazza arriva lo Young Santarcangelo - DIRETTA ALLE 16.30

Da ferraratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 16.30 si gioca la prima partita dei playoff tra Ars et Labor e Young Santarcangelo. L'incontro si svolge allo stadio Mazza, segnando l'inizio della seconda fase della stagione per le due squadre. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta il primo passo di un percorso che potrebbe portare alla fase successiva del torneo.

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La prima battaglia della seconda parte di stagione. L’Ars et Labor comincia il cammino nei playoff ospitando lo Young Santarcangelo (fischio d’inizio alle 16.30). Gara secca, da dentro o fuori, per rincorrere un sogno: la promozione in Serie D. Ma il percorso per la gloria sarà lungo: servirà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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