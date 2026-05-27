Arrivò secondo il primo era dopato Danno esistenziale
Una sentenza ha stabilito che un atleta ha diritto a un risarcimento per danni esistenziali, dopo aver ottenuto il secondo posto in una gara dove il vincitore era stato trovato dopato. La decisione è destinata a rimanere nella memoria, anche in un sistema legale dove le sentenze di Cassazione a Sezioni Unite sono rare. La sentenza riguarda il riconoscimento di un danno subito in seguito a un'ingiustizia sportiva.
Una prima volta non si scorda mai. E questa sentenza, pur in un paese dove solo le decisioni della Cassazione a Sezioni Unite fanno giurisprudenza, quanto meno verrà ricordata molto a lungo. Infatti, il giudice Gianluca Mulà, della sezione civile del Tribunale di Ravenna ha riconosciuto un " danno esistenziale " all’ultramaratoneta veronese Massimo Giacopuzzi, giunto secondo nell’edizione del 2024 della Cento Chilometri, poi dichiarato vincitore, molti mesi dopo, per la squalifica per doping del primo arrivato, con una pena già patteggiata di quattro anni. Un danno quantificato in 4.000 euro più le spese legali: ma non è tanto l’importo il fulcro della sentenza, bensì il riconoscimento del danno per non aver goduto sul momento, semplificando al massimo, della "gioia della vittoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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