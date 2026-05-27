Arrivò secondo il primo era dopato Danno esistenziale

Notizia in breve

Una sentenza ha stabilito che un atleta ha diritto a un risarcimento per danni esistenziali, dopo aver ottenuto il secondo posto in una gara dove il vincitore era stato trovato dopato. La decisione è destinata a rimanere nella memoria, anche in un sistema legale dove le sentenze di Cassazione a Sezioni Unite sono rare. La sentenza riguarda il riconoscimento di un danno subito in seguito a un'ingiustizia sportiva.