L’attrice nota per aver interpretato un personaggio nella serie di film dedicata a un famoso mago ha comunicato di aspettare il suo secondo bambino. La notizia è stata resa pubblica attraverso un messaggio sui social network. La donna ha condiviso l’evento con i suoi follower, senza fornire ulteriori dettagli sulla data prevista per il parto o altri aspetti della gravidanza.

Bonnie Wright, nota per il ruolo di Ginny Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, aspetta il suo secondo figlio. L’annuncio è arrivato tramite i social media durante la domenica di Pasqua. L’attrice, che ha 35 anni, ha condiviso la notizia con i propri follower pubblicando due scatti insieme al primogenito, Elio Ocean Wright Lococo. Il bambino, che ha 2 anni, compare in una foto mentre sembra dare un bacio al ventre della madre mentre sono sdraiati sul divano. L’arrivo del nuovo membro della famiglia è previsto per l’autunno. Bonnie ha descritto l’evento come l’aggiunta di un secondo piccolo abitante della terra al loro nucleo familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonnie Wright annuncia nuovo arrivo: in arrivo il secondo figlio

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