Cavallo dopato con il bicarbonato L’allenatore finisce a processo

Un allenatore di cavalli da corsa è stato citato in giudizio a Bologna con l’accusa di maltrattamento di animali. La vicenda riguarda un cavallo sottoposto a doping con una sonda contenente bicarbonato. L’indagine ha portato all’apertura di un procedimento legale contro il tecnico, coinvolto nelle accuse di aver alterato le condizioni dell’animale durante le competizioni.

L’allenatore di un cavallo ( foto d’archivio generica ) da corsa è finito a processo a Bologna con l’accusa di maltrattamento di animali per aver "dopato" l’animale con una sonda al bicarbonato. I fatti risalgono a marzo 2023 all’ippodromo cittadino quando, dopo una corsa di trotto, le analisi antidoping sul sangue del cavallo evidenziarono valori anomali di diossido di carbonio, compatibili con la somministrazione di bicarbonato tramite sonda gastrica, pratica vietata nelle competizioni. Per l’impostazione della Procura, insomma, la sostanza sarebbe stata data senza prescrizione veterinaria per alterare fraudolentemente il risultato della gara e migliorare artificialmente la prestazione del cavallo, oltre ad esporre l’animale a un trattamento potenzialmente dannoso per la salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

