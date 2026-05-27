Arrivano le pensioni di giugno ma attenzione alle novità | presto la carta d’identità cartacea non sarà valida

Dal 1 giugno, le pensioni di giugno saranno disponibili in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento. Contestualmente, entrerà in vigore una modifica: la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento. Non sono state annunciate altre variazioni riguardo ai pagamenti o alle modalità di distribuzione.

Da lunedì 1 giugno saranno in pagamento le pensioni del mese in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento.Dalla stessa giornata le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Cedolino Pensione Giugno 2026: tutte le novità su pagamenti e trattenute

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