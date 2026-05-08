La carta d' identità cartacea presto non sarà valida ecco l' open day per il rilascio di quella elettronica
Dal 3 agosto la carta d'identità in formato cartaceo non sarà più valida, come previsto dal Regolamento UE 20191157. La sostituzione avverrà con il rilascio di una versione elettronica, che sarà obbligatoria per tutti i cittadini. In questa data verrà organizzato un open day dedicato al rilascio delle nuove carte di identità elettroniche, mentre il documento cartaceo resterà valido fino alla sua naturale scadenza.
Dal 3 agosto scatta lo stop alla carta d'identità cartacea, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 20191157, cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.Sabato 9 maggio, il Comune di Reggio Calabria ha previsto il primo open day del mese per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Ho messo questa carta da parati. Lascio così o proseguo anche sopra alla porta - facebook.com facebook
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