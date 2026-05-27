Arrivano i primi bollini rossi per alcune città italiane a causa della prima ondata di caldo dell’anno. Le temperature sono in aumento e le autorità avvisano di adottare precauzioni. Si consiglia di prestare attenzione all’alimentazione, ai farmaci e di evitare errori comuni che possono peggiorare la condizione durante le ondate di calore.

AGI - Arrivano i primi bollini rossi per le città italiane, nel pieno di questa prima ondata di calore dell'anno. Il livello massimo di emergenza, secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute su 27 città campione, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Tanto più prolungata è l'ondata di calore, avverte il ministero, "tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". Ecco alcuni consigli utili dal ministero per chi vive nelle città in massima allerta (domani saranno Torino, Bologna, Firenze e Roma ). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Arriva la prima ondata di caldo: la guida tra alimentazione, farmaci ed errori da evitare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OPORAVAK BAŠTE NAKON GRADA | Odgovori na pitanja (Konsultacije )

Notizie e thread social correlati

Meteo, arriva la prima ondata di caldo? Giuliacci: il dato "preoccupante"Le temperature straordinariamente elevate di maggio stanno diventando una costante, con esperti che segnalano un aumento della frequenza e...

Meteo, arriva la prima ondata di caldo pre-estivo: temperature fino a 34 gradiDopo settimane di cielo nuvoloso e temperature inferiori alla media, il clima si stabilizza su tutta la penisola e il sole torna a splendere.

Temi più discussi: Arriva la prima ondata di calore dell’anno; Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi; Caldo a Roma, arriva la prima ondata: bollino arancione in città per due giorni.

Arriva la prima ondata di caldo: la guida tra alimentazione, farmaci ed errori da evitareCaldo: scatta il bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Ecco i consigli ufficiali per proteggere la salute in casa, all'aperto e in viaggio ... agi.it

Arriva la prima ondata di calore dell’anno x.com

Arriva la prima ondata di calore dell’annoDa alcuni giorni nell’Europa occidentale le temperature sono state più alte rispetto alla media degli ultimi decenni registrate alla fine di maggio, e secondo le previsioni all’inizio della settimana ... ilpost.it

11 cose da controllare nel tuo accordo di separazione prima di firmare (con l’ondata Meta + i licenziamenti più ampi del 2026, condivido per chiunque ne avesse bisogno) reddit