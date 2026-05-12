Le temperature straordinariamente elevate di maggio stanno diventando una costante, con esperti che segnalano un aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di caldo. Secondo un meteorologo, si tratta di un dato che desta preoccupazione, in quanto le condizioni climatiche si stanno modificando rispetto agli standard passati. Le previsioni meteo indicano che questa tendenza potrebbe continuare nei prossimi giorni, influenzando le zone interessate dal fenomeno.

Le ondate di caldo di maggio fanno sempre meno eccezione e sempre più tendenza. È questo il quadro che emerge dall'ultima analisi del meteorologo Mario Giuliacci, che tra statistiche e previsioni meteo accende i riflettori su un fenomeno ormai evidente anche nel nostro Paese: l'anticipo dell'estate climatica e la crescente frequenza di temperature anomale già prima dell'inizio ufficiale della stagione estiva. Il colonnello in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci osserva che le prime ondate di caldo registrate nel mese di maggio negli ultimi venticinque anni risultano addirittura triplicate rispetto al periodo compreso tra il 1975 e il 1999.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo, arriva la prima ondata di caldo? Giuliacci: il dato "preoccupante"

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