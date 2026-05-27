Arriva la ’Banca del tempo’ in Valdichiana

Notizia in breve

In Valdichiana è stata avviata la ‘Banca del tempo’, un progetto di solidarietà e volontariato già diffuso in altre zone. Si tratta di un sistema in cui le persone scambiano servizi e ore di lavoro senza denaro, basato sulla reciprocità. La rete si sta espandendo nel territorio, coinvolgendo volontari e cittadini che si impegnano in attività di supporto e assistenza. La proposta mira a rafforzare i legami comunitari e a favorire la collaborazione tra i residenti.