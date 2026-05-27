Arriva la ’Banca del tempo’ in Valdichiana
In Valdichiana è stata avviata la ‘Banca del tempo’, un progetto di solidarietà e volontariato già diffuso in altre zone. Si tratta di un sistema in cui le persone scambiano servizi e ore di lavoro senza denaro, basato sulla reciprocità. La rete si sta espandendo nel territorio, coinvolgendo volontari e cittadini che si impegnano in attività di supporto e assistenza. La proposta mira a rafforzare i legami comunitari e a favorire la collaborazione tra i residenti.
L’esperienza di solidarietà e volontariato della ‘Banca del tempo’, già diffusa a livello nazionale, si estende alla Val di Chiana senese. Stasera alle 21, al teatro ‘Pinsuti’ di Sinalunga, viene infatti presentato il progetto ‘Banca del tempo Valdichiana’, promosso dall’associazione ‘Valdichiana 20.30’ e realizzato grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Proprio come avviene con il denaro in un istituto di credito, questo progetto attribuisce valore ad un bene ancor più prezioso, il tempo: dunque frazioni anche piccole delle vite dei correntisti possono essere ‘versate’ a favore del prossimo o ‘prelevate’, per ricevere benefici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Anteprima Mengo Fest. Arriva Dargen D’Amico al Valdichiana VillageUn artista proveniente dal Festival di Sanremo sarà tra i protagonisti di una serata gratuita al Valdichiana Design Village di Foiano della Chiana.
Libri e autori al Valdichiana Designer Village: al via Valdichiana ReadingNel centro della Valdichiana, si svolge l'evento Valdichiana Reading, dedicato ai libri e agli autori.
Temi più discussi: Il Truck Tour Banca del Cuore fa tappa a Biella; ABI: Venesio sottolinea coesione, grande unanimità. Patuelli confermato Presidente; Arriva la ’Banca del tempo’ in Valdichiana; Egualia-Banca del Fucino, intesa per soluzioni finanziarie tailor made per le imprese.
Anno difficile con crescita debole: per il futuro puntare su qualità del lavoro e coesione sociale. Leggi di più al link bit.ly/4tTRd3y #BancadiPiacenza x.com
La banca del territorio affiancherà la VIGOR nelle prossime sfide, sostenendo un progetto sociale e sportivo sempre più radicato in Brianza. facebook
Il Truck tour Banca del cuore arriva a Vittoria dal 24 al 26 aprileDal 24 al 26 aprile il Truck Tour Banca del Cuore farà tappa a Vittoria (Ragusa), nel piazzale del Polo Fieristico Emaia, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a uno ... ansa.it
Arriva il truck ’Banca del Cuore’. Screening gratuiti in piazza AmendolaSiena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore. L’iniziativa, nata nel 2015 da un’idea del professore Michele Massimo Gulizia e promossa dalla ... lanazione.it