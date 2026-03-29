Un artista proveniente dal Festival di Sanremo sarà tra i protagonisti di una serata gratuita al Valdichiana Design Village di Foiano della Chiana. L’evento, organizzato dal Mengo Music Fest, ospiterà Dargen D’Amico, confermando la presenza di un nome di rilievo nel panorama musicale italiano. La serata si inserisce nelle anteprime del festival, che si terrà prossimamente nella stessa area.

Un altro nome che arriva direttamente dal Festival di Sanremo esce dal cilindro di Paco Mengozzi. Sarà Dargen D’Amico il protagonista di una nuova anteprima del Mengo Music fest, in una serata ad ingresso gratuito, prevista al Valdichiana Design Village di Foiano della Chiana. L’appuntamento è per sabato 4 luglio, nell’ambito di una partnership più ampia tra il Mengo e il Village. Il primo di una serie di assaggi, degli appuntamenti in musica che andranno in scena poi al Parco del Prato di Arezzo dal 14 al 18 luglio. Il rapper, cantautore e produttore, dopo la partecipazione all’ultimo Sanremo, sarà protagonista questa estate di "Ai Ai" con cui porterà in scena la sagacia e l’ironia che contraddistinguono da sempre la sua musica e la sua scrittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anteprima Mengo Fest. Arriva Dargen D’Amico al Valdichiana Village

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