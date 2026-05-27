Arriva il caldo | Rischi per il lavoro non aspettare l' emergenza per intervenire

Le temperature elevate da alcuni giorni stanno causando difficoltà sul lavoro, specialmente nelle ore centrali della giornata. La Cgil di Venezia ha segnalato che migliaia di lavoratori del territorio sono già esposti a rischi concreti per la salute e la sicurezza. L'organizzazione invita a intervenire tempestivamente, evitando di aspettare che si manifestino emergenze legate al caldo. La preoccupazione riguarda le condizioni di chi svolge attività all’aperto o in ambienti non climatizzati.

Le temperature si sono alzate da qualche giorno, le ore centrali della giornata iniziano ad essere pesanti, e la Cgil di Venezia interviene per ricordare che ci sono già migliaia di lavoratrici e lavoratori del territorio metropolitano a rischi concreti per la salute e la sicurezza. «Non si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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